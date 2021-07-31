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Общество
Сюжет: COVID-19

Симптомы COVID-19 после лечения могут сохраняться до нескольких месяцев — ВОЗ

Наиболее часто встречающиеся посткоронавирусные симптомы включают в себя затрудненное дыхание, когнитивную дисфункцию. Вопрос о сохранении симптомов после COVID-19 требует изучения. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас.

По ее словам, максимальная продолжительность сохранения болезненных симптомов после перенесенного COVID-19 пока не известна науке. Они могут присутствовать на протяжении месяцев, отметила Джанет Диас и добавила, что требуются дополнительные исследования.

Эксперт ВОЗ сообщила, что «наиболее часто встречающиеся постковидные симптомы, или симптомы долгого коронавируса, включают в себя затрудненное дыхание, когнитивную дисфункцию, которую люди называют «туман в голове», а также утомляемость».

«Однако в целом имеются сообщения о более чем 200 различных симптомах у пациентов. Список довольно длинный. В частности, пациенты могут испытывать боль в груди, затруднения речи, состояние тревоги или депрессию, мышечные боли, жар, потерю обоняния и вкуса», — сказала она.

В ВОЗ имеется информация о том, что симптомы могут длиться три месяца, однако «некоторые говорят о шести месяцах и потенциально до девяти месяцев».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202754/
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