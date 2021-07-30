У берегов Сицилии обнаружили затонувший древнеримский корабль. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, судно заметили полицейские водолазы на глубине 50 метров в Средиземном море у побережья Палермо.

Выяснилось, что корабль находится на глубине 92 метра в океане, недалеко от муниципалитета Изола-делле-Феммине. Судя по первым снимкам, которые сделал подводный робот, он перевозил большой груз винных амфор. Амфоры достали из воды и перевезли в Палермо для исследований.

Сицилийские власти описали находку как одну из важнейших в археологии за последние годы. Они надеются, что полученные данные прольют свет на торговую деятельность Рима в Средиземноморье, где римляне торговали специями, вином, оливками и другими продуктами в Северной Африке, Испании, Франции и на Ближнем Востоке.