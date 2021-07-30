Свободных коек для зараженных COVID-19 в Бишкеке становится больше

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 840 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 30 июля (14.00):

Национальный хирургический центр — 20;

Национальный центр фтизиатрии — 2;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 30;

Клинический родильный дом № 2 — 26;

Городская клиническая больница № 1 — 37;

Городская клиническая больница № 6 — 15;

Национальный центр кардиологии и терапии — 16;

Чуйская областная объединенная больница — 23;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 43;

Национальный центр онкологии и гематологии — 42;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 22;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 49;

Республиканский центр наркологии — 32;

Военный госпиталь — 14;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 215;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 70;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 150;

Национальный центр охраны материнства и детства — 28;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 6.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.