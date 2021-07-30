Свободных коек для зараженных COVID-19 в Бишкеке становится больше

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 840 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 30 июля (14.00):
- Национальный хирургический центр — 20;
- Национальный центр фтизиатрии — 2;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 30;
- Клинический родильный дом № 2 — 26;
- Городская клиническая больница № 1 — 37;
- Городская клиническая больница № 6 — 15;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 16;
- Чуйская областная объединенная больница — 23;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 43;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 42;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 22;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 49;
- Республиканский центр наркологии — 32;
- Военный госпиталь — 14;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 215;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 70;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 150;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 28;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 6.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.