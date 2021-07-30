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Общество
Сюжет: COVID-19

Свободных коек для зараженных COVID-19 в Бишкеке становится больше

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 840 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 30 июля (14.00):

  • Национальный хирургический центр — 20;
  • Национальный центр фтизиатрии — 2;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 30;
  • Клинический родильный дом № 2 — 26;
  • Городская клиническая больница № 1 — 37;
  • Городская клиническая больница № 6 — 15;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 16;
  • Чуйская областная объединенная больница — 23;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 43;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 42;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 22;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 49;
  • Республиканский центр наркологии — 32;
  • Военный госпиталь — 14;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 215;
  • Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 70;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 150;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 28;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 6.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202701/
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