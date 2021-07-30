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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Самые неблагополучные районы определены на Иссык-Куле

Эпидситуация по коронавирусу в Иссык-Кульской области остается острой. Проходит летний турсезон, наплыв людей очень большой. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель полномочного представителя президента в регионе Элмира Усенова.

По ее словам, самыми красными зонами являются Иссык-Кульский, Джети-Огузский, Ак-Суйский и Тюпский районы, Каракол, Балыкчи.

Самая благополучная зона — Тонский район, где наименьшая выявляемость заболевших.

«Если в январе у нас выявили 400 человек, зараженных коронавирусом, марте — 177, апреле — 356, то в июне — 651, а в июле — уже 1,3 тысячи. Контактных лиц еще больше. Все выявлены и находятся на домашнем карантине под контролем. Созданы штабы. Работает 11 мобильных бригад», — сказала Элмира Усенова.

Она отметила, что на сегодня подготовлено 600 койко-мест во всех учреждениях здравоохранения области. При необходимости смогут развернуть места на 1,2 тысячи человек.

Всего по Иссык-Кульской области в период пандемии с прошлого года заболели 11 тысяч 5 человек. На лечении сегодня находится 498 человек, из них 25 — в крайне тяжелом состоянии. За последние сутки в стационары поступило 66 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202648/
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