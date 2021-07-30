COVID-19 в мире. Заразились более 196,5 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 632 тысячи 274 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 196 миллионов 543 тысячи 425 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 745 тысяч 60), Индии (31 миллион 528 тысяч 114), Бразилии (19 миллионов 839 тысяч 369), Франции (6 миллионов 142 тысячи 282), России (6 миллионов 138 тысяч 958), Великобритании (5 миллионов 828 тысяч 205), Турции (5 миллионов 682 тысячи 630), Аргентине (4 миллиона 905 тысяч 925), Колумбии (4 миллиона 766 тысяч 829), Испании (4 миллиона 422 тысячи 291), Италии (4 миллиона 336 тысяч 906), Иране (3 миллиона 826 тысяч 447) и Германии (3 миллиона 772 тысячи 236).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 196 тысяч 887. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 230 человек. В том числе в США всего скончались 612 тысяч 105 человек, Бразилии — 554 тысячи 497, Индии — 422 тысячи 662, Мексике — 240 тысяч 1, Великобритании — 129 тысяч 803, Италии — 128 тысяч 29 и России — 154 тысячи 403.

В Кыргызстане зарегистрировали 161 тысячу 973 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 617 тысяч 387, Узбекистане — 127 тысяч 506, Таджикистане — 14 тысяч 929.