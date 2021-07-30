10:59
USD 84.79
EUR 100.70
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 196,5 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 632 тысячи 274 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 196 миллионов 543 тысячи 425 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 745 тысяч 60), Индии (31 миллион 528 тысяч 114), Бразилии (19 миллионов 839 тысяч 369), Франции (6 миллионов 142 тысячи 282), России (6 миллионов 138 тысяч 958), Великобритании (5 миллионов 828 тысяч 205), Турции (5 миллионов 682 тысячи 630), Аргентине (4 миллиона 905 тысяч 925), Колумбии (4 миллиона 766 тысяч 829), Испании (4 миллиона 422 тысячи 291), Италии (4 миллиона 336 тысяч 906), Иране (3 миллиона 826 тысяч 447) и Германии (3 миллиона 772 тысячи 236).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 196 тысяч 887. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 230 человек. В том числе в США всего скончались 612 тысяч 105 человек, Бразилии — 554 тысячи 497, Индии — 422 тысячи 662, Мексике — 240 тысяч 1, Великобритании — 129 тысяч 803, Италии — 128 тысяч 29 и России — 154 тысячи 403.

В Кыргызстане зарегистрировали 161 тысячу 973 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 617 тысяч 387, Узбекистане — 127 тысяч 506, Таджикистане — 14 тысяч 929.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202625/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 770 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 25 медработников
Коронавирусом болеет 15 тысяч 371 человек, 1 тысяча 306 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек
В КР выявили 958 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 161 973
Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
COVID-19. В Болгарии ошибки в организации вакцинации привели к тысячам смертей
В Нижне-Серафимовском доме престарелых карантин. Вход посторонним запрещен
ООН назвала Мьянму страной-суперраспространителем COVID-19
В МЧС сообщили, что кормят медиков в красных зонах. Волонтеры это опровергают
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Бизнес
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
30 июля, пятница
10:55
Инцидент на границе. Жители РТ избили главу Ак-Сайского айыльного округа Инцидент на границе. Жители РТ избили главу Ак-Сайского...
10:47
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 июля
10:46
Вакцинация от COVID-19. Кому противопоказана AstraZeneca
10:32
Сель в Балыкчи. На место срочно выехал глава МЧС Бообек Ажикеев
10:32
COVID-19 в мире. Заразились более 196,5 миллиона, умерли более 4,1 миллиона