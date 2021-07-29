В Кыргызстане появится студенческий союз за качество образования

В Министерстве образования и науки обсудили создание студенческого союза за качество образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, во встрече участвовали представители студенческих советов и руководители вузов. В ведомстве считают, что необходимо активизировать участие студентов в процедурах и мероприятиях по повышению качества высшего образования.

Студенческий союз, по замыслу Минобразования, является объединением студентов, ставящих перед собой цель повышения качества образования, формирования культуры качества и повышения роли студентов во всех процедурах и другие.

По словам замглавы министерства Нурлана Омурова, необходимо повышать информированность студентов о преобразованиях в сфере образования, выявлять проблемы, волнующие учащихся, в том числе через проведение социологических исследований, сбор и изучение мнений обучающихся, повышать экспертный потенциал через обучающие семинары и тренинги.