18:07
USD 84.67
EUR 100.10
RUB 1.15
Общество

В Кыргызстане появится студенческий союз за качество образования

В Министерстве образования и науки обсудили создание студенческого союза за качество образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, во встрече участвовали представители студенческих советов и руководители вузов. В ведомстве считают, что необходимо активизировать участие студентов в процедурах и мероприятиях по повышению качества высшего образования.

Студенческий союз, по замыслу Минобразования, является объединением студентов, ставящих перед собой цель повышения качества образования, формирования культуры качества и повышения роли студентов во всех процедурах и другие.

По словам замглавы министерства Нурлана Омурова, необходимо повышать информированность студентов о преобразованиях в сфере образования, выявлять проблемы, волнующие учащихся, в том числе через проведение социологических исследований, сбор и изучение мнений обучающихся, повышать экспертный потенциал через обучающие семинары и тренинги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202590/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Студенты из Таджикистана не жаловались чиновникам Кыргызстана на преследования
Восемь колледжей Кыргызстана станут доступными для студентов с инвалидностью
Фармацевтам в Кыргызстане помогут стать специалистами мирового уровня
В Кыргызстане 245 школ — аварийные
Центры инновации. Во что могут превратиться университеты Кыргызстана
В Минобразования представили независимый рейтинг вузов
Университеты в Кыргызстане хотят разделить на два типа
Вузы будут самостоятельно формировать образовательные программы и зарабатывать
Университет 4.0. Вузы Кыргызстана станут центрами инновации
Рейтинг вузов. Куда поступают лучшие выпускники
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
Бизнес
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
29 июля, четверг
18:07
АДС: Введение режима ЧС в экономике создает новые коррупционные риски АДС: Введение режима ЧС в экономике создает новые корру...
18:02
Рост аварий. В Бишкеке на центральных улицах проведут усиленные рейды
18:01
Для пополнения бюджета. Кабмин продает MegaCom и акции банка «Керемет»
17:59
В Кыргызстане появится студенческий союз за качество образования
17:49
Митинг фермеров Чуйской области. Вопрос подачи воды решен