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Общество

В ЦОНе «Эльдорадо» заработала система онлайн-брони

В пилотном режиме в Центре обслуживания населения «Эльдорадо» работает система онлайн-брони очереди через мобильное приложение Earlyone. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

Отмечается, посетители ЦОНа «Эльдорадо» могут заранее зарезервировать место в очереди. Приложение позволяет рассчитать оптимальное время для получения услуги.

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно скачать приложение Earlyone в Play Market или App Store, выбрать страну и удобный язык. В появившемся окне выбрать ЦОН, необходимые дату, время и услугу. Приложение создает виртуальное место в системе электронной очереди.

«Если клиент не успевает к указанному времени, то в приложении предусмотрена возможность отложить бронь до 15 минут. Придя в ЦОН, нужно подойти к терминалу электронной очереди и ввести код, выданный ранее в приложении. Выдается талон. Номер талона будет выведен на монитор электронной очереди в зале ожидания для получения услуги», — рассказали в Минцифры.

Отмечается, что услуга реализована в рамках цифровизации процессов для разгрузки ЦОН от очередей, экономии времени и создания удобств для граждан. Одна из возможностей приложения — обратная связь с клиентом. После получения услуги можно оценить ее качество.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202566/
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