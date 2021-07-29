В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 15 тысяч 910 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 12 тысяч 164 пациента, в больницах — 3 тысячи 746. В том числе 213 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 1 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 531 человека (или 67,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 55 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 460 человек, из них в Бишкеке — 991, Оше — 29, Чуйской области — 135, Ошской — 55, Таласской — 15, Нарынской — 34, Иссык-Кульской — 30, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 85.

С начала марта 2020 года выздоровели 141 тысяча 499 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.