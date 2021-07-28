18:03
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Дайте факты! Между депутатом и главой ЦИК произошла перепалка

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев поинтересовался у председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой и министра цифровизации Дастана Догоева, успеют ли соответствующие ведомства технически подготовить урны к преференциальному голосованию и взять на себя ответственность за предстоящие выборы в ЖК.

«На встрече с депутатами я уже говорила, что это значительные изменения в системе выборов. В короткий срок мы смогли бы подготовиться к смешанной системе выборов. А тут предлагается еще дополнение в виде преференциального голосования. И риски никуда не делись, они есть и сейчас. Но мы признаем, что это прогрессивная система. Такие значительные изменения требуют больше времени для подготовки», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Однако она возразила насчет ответственности. Дастан Догоев отметил, что готов нести ответственность за свою часть работы.

Изменения вносит Жогорку Кенеш. Мы за свою часть несем ответственность. Когда принимаются решения, вы тоже должны разделить ответственность с нами.

Нуржан Шайлдабекова

Марлен Маматалиев попросил главу Центризбиркома быть справедливой.

«Вы должны быть честным и справедливым председателем. Прошу вас, несмотря на то, нравятся вам депутаты, партии или не нравятся, относиться ко всем одинаково. Не поддавайтесь словам определенных группировок и оставайтесь справедливой. На прошедших выборах в Бишкеке нарушения некоторых политорганизаций не были учтены. Есть кадры видеонаблюдения, когда представители партий приносят обеды и ужины. Также есть слухи, что политобъединения давали деньги. Пусть таких фактов в будущем не будет! Если решение по одной партии приняли за ночь, то и по другой за ночь принимайте. И не нужно ссылаться на то, что «общественные организации» не подали жалобы. Как сказал президент, будьте справедливой», — рассказал он.

«В отличие от вас, я не использую служебное положение для того, чтобы говорить о действиях вашей партии, в том числе незаконных. Вы меня вынуждаете. Призываю вас воздержаться от вмешательства в деятельность избирательной комиссии», — парировала глава ЦИК.

«Не нужно давать комментарии моим словам, это пожелания. Надо будет, все факты я уже передал главе государства и еще передам», — заключил нардеп.

Нуржан Шайлдабекова попросила предоставить факты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202445/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает похитить кого-нибудь в Турции и обменять на Орхана Инанды
Забастовка маршруток. Задержать зачинщиков саботажа предлагают в парламенте
Забастовка маршруток. Депутаты ЖК требуют лишить компании-перевозчиков лицензии
Депутат: За последние пять лет похищено 900 женщин с целью принуждения к браку
Выборы в Бишкекский городской кенеш: что обещают нам партии
В парламенте предлагают штрафовать за незаконную скупку катализаторов
Депутат: Закон об экономической амнистии позволит вернуть до 500 миллионов сомов
В парламенте предлагают восстановить компьютеры за счет депутатов
НКО финансируют гей-парады. Депутат объяснил, почему он за скандальный закон
Нам нужны компетентные министры. Депутат хочет изменить требования к кандидатам
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Постройка XIX&nbsp;века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы Постройка XIX века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Бизнес
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
28 июля, среда
18:02
В Госагентстве местного самоуправления числятся две лишних машины В Госагентстве местного самоуправления числятся две лиш...
18:01
Инициаторам повышения избирательного порога напомнили об октябрьских событиях
17:53
Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
17:50
Дайте факты! Между депутатом и главой ЦИК произошла перепалка
17:46
В ГКНБ объяснили свой повышенный интерес к майнинг-фермам