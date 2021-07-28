Дайте факты! Между депутатом и главой ЦИК произошла перепалка

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев поинтересовался у председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой и министра цифровизации Дастана Догоева, успеют ли соответствующие ведомства технически подготовить урны к преференциальному голосованию и взять на себя ответственность за предстоящие выборы в ЖК.

«На встрече с депутатами я уже говорила, что это значительные изменения в системе выборов. В короткий срок мы смогли бы подготовиться к смешанной системе выборов. А тут предлагается еще дополнение в виде преференциального голосования. И риски никуда не делись, они есть и сейчас. Но мы признаем, что это прогрессивная система. Такие значительные изменения требуют больше времени для подготовки», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Однако она возразила насчет ответственности. Дастан Догоев отметил, что готов нести ответственность за свою часть работы.

Изменения вносит Жогорку Кенеш. Мы за свою часть несем ответственность. Когда принимаются решения, вы тоже должны разделить ответственность с нами. Нуржан Шайлдабекова

Марлен Маматалиев попросил главу Центризбиркома быть справедливой.

«Вы должны быть честным и справедливым председателем. Прошу вас, несмотря на то, нравятся вам депутаты, партии или не нравятся, относиться ко всем одинаково. Не поддавайтесь словам определенных группировок и оставайтесь справедливой. На прошедших выборах в Бишкеке нарушения некоторых политорганизаций не были учтены. Есть кадры видеонаблюдения, когда представители партий приносят обеды и ужины. Также есть слухи, что политобъединения давали деньги. Пусть таких фактов в будущем не будет! Если решение по одной партии приняли за ночь, то и по другой за ночь принимайте. И не нужно ссылаться на то, что «общественные организации» не подали жалобы. Как сказал президент, будьте справедливой», — рассказал он.

«В отличие от вас, я не использую служебное положение для того, чтобы говорить о действиях вашей партии, в том числе незаконных. Вы меня вынуждаете. Призываю вас воздержаться от вмешательства в деятельность избирательной комиссии», — парировала глава ЦИК.

«Не нужно давать комментарии моим словам, это пожелания. Надо будет, все факты я уже передал главе государства и еще передам», — заключил нардеп.

Нуржан Шайлдабекова попросила предоставить факты.