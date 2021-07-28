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Общество
Сюжет: COVID-19

ЮНИСЕФ: Закрытие школ привело к росту показателей насилия и детской беременности

Закрытие школ привело к росту показателей насилия и детской беременности. Об этом на брифинге в Женеве заявил пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер, сообщают «Новости ООН».

По его словам, в Северном полушарии школы закрыты на лето, но в Южном дети должны сидеть за партами. Однако более 600 миллионов школьников в странах, где продолжается учебный год, лишены возможности учиться из-за пандемии.

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На сегодня начальные и средние школы закрыты в 19 государствах. В Азиатско-Тихоокеанском регионе во время пандемии почти в половине стран школы были закрыты более чем на 200 дней. В государствах Восточной и Южной Африки в настоящее время в школу не ходят около 40 процентов всех детей школьного возраста.

«В этом регионе мы наблюдаем повторное закрытие школ в середине года из-за недавнего всплеска COVID-19. При этом более 32 миллионов детей не посещают школу из-за пандемии или не вернулись после того, как их школы открылись ранее в этом году. Это в дополнение к примерно 37 миллионам детей, которые не ходили в школу и до пандемии», — сказал Джеймс Элдер.

В ЮНИСЕФ добавили, что у многих школьников в странах с низким уровнем дохода нет компьютеров, смартфонов или доступа в интернет, из-за чего в условиях карантина они практически полностью лишены возможности учиться.

Но речь идет не только об учебе, но и о безопасности, общении с друзьями и надлежащем питании. Вместо всего этого детям пришлось столкнуться с тревогой, насилием и подростковой беременностью.

«Возьмем Уганду: с марта прошлого года по июнь этого года количество беременностей среди 10-24-летних, обратившихся за медпомощью, увеличилось более чем на 20 процентов», — отметил Джеймс Элдер.

Сегодня перед многими лидерам государств стоит сложный выбор — вводить ограничения или сталкиваться с массовым распространением опасной болезни. В ЮНИСЕФ считают, что при этом необходимо исходить из того, что «школы должны закрываться последними и открываться первыми».

«Есть явные доказательства того, что начальные и средние школы не входят в число основных факторов передачи заболевания. При этом потери, связанные с тем, что дети не ходят в школу, возможно, никогда не смогут быть возмещены», — заключил представитель ЮНИСЕФ. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202389/
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