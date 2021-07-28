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Общество
Сюжет: COVID-19

Узбекистан присоединился к приложению «Путешествую без COVID-19»

Лаборатории Узбекистана присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19». Об этом сообщает Евразийский банк развития.

Сегодня сдать ПЦР-тест можно уже в 87 пунктах забора биоматериала. С полным перечнем ближайших пунктов пользователи могут ознакомиться в приложении. Для въезжающих с территории Узбекистана в Россию использование приложения «Путешествую без COVID-19» станет обязательным с 1 сентября 2021 года. Соответствующее положение содержится в обновленном варианте распоряжения правительства России.

«С этой же даты приложение должны будут использовать прибывающие из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана. Сегодня «Путешествую без COVID-19» уже активно используется для въезда в Россию из стран — членов ЕЭАС: Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Пользователи скачали приложение более 530 тысяч раз и получили через него более 600 тысяч результатов ПЦР-тестов», — рассказали в ЕАБР.

Приложение «Путешествую без COVID-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне. При этом уникальность архитектуры такова, что при трансграничном информационном обмене не происходит передача персональных данных граждан. Все сведения остаются только на национальном уровне, где проводилось тестирование. Благодаря этому обработка персональных данных осуществляется исключительно в соответствии с национальными законодательствами. Сдать анализы для их последующего отображения в приложении можно в 1 тысячи 942 пунктах в Армении (62 пункта), Беларуси (48 пунктов), России (1 тысяча 100 пунктов), Казахстане (424 пункта), Кыргызстане (144 пункта), Таджикистане (77 пункта) и Узбекистане (87 пунктов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202377/
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