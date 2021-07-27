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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Смог в Бишкеке. Городские котельные переводят на природный газ

Перевод одной котельной на газ в среднем позволит снизить вредные выбросы на 25 тонн в год. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности мэра города Бактыбек Кудайбергенов.

По его словам, 23 котельные коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» уже работают на газе. Планируется перевод и остальных на экологически более чистое топливо.

«На котельных «Орто-Сай» и «Ротор» установлены плоские солнечные коллекторы. Такой подход хорошо зарекомендовал себя, с установкой солнечных батарей выбросы вредных веществ уменьшились на 30,27 тонны, а перевод лишь одной котельной на газ позволил снизить выбросы на 25 тонн в год», — сказал Бактыбек Кудайбергенов.

Он признал, что не меньшая проблема — состояние свалочного полигона Бишкека.

«Сегодня начато строительство нового санитарного полигона, возобновлена работа по закрытию и рекультивации старой свалки. Что касается строительства мусороперерабатывающего завода, на данный момент нами направлен запрос в Европейский банк реконструкции и развития об одобрении проведения тендера одноэтапным методом и разработке нового тендерного предложения», — подчеркнул и. о. градоначальника.

Отметим, проект финансируется за счет кредита ЕБРР и грантов ЕС, объем инвестиций составляет 22 миллиона евро, в том числе кредит в размере 11 миллионов евро и гранты на общую сумму 11 миллионов евро.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202224/
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