В Кыргызстане снимают фильм о манасчи Сагынбае

В киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева начинаются съемки художественного фильма «Сагынбай манасчи». Об этом 24.kg сообщили в киностудии.

Действия картины разворачиваются в 1921 году. К бедствующему многодетному сказителю Сагынбаю по поручению советской власти приезжает молодой Ыбрай Абдрахманов, чтобы записать на бумагу вариант его «Манаса». Приезжает на несколько месяцев, но из-за нескончаемых строк, льющихся из уст великого манасчи Сагынбая Орозбакова, остается у него на целых пять лет.

Режиссером полнометражной ленты выступит Эрнест Абдыжапаров, оператором-постановщиком — Санжар Абдыжапаров, художником-постановщиком — Толгобек Койчуманов, художником по костюмам — Замира Молдошева.

Съемки картины будут проходить в Иссык-Кульской области.