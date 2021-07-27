Международный день борьбы с языком ненависти утвердила Генассамблея ООН. Об этом сообщают «Новости ООН».

По их данным, 21 июля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и терпимости в контексте борьбы с языком ненависти».

Новой резолюцией Генассамблея постановила провозгласить 18 июня Международным днем борьбы с языком ненависти.

«Нарастающая тенденция разжигания ненависти — угроза ценностям и принципам, которые лежат в основе нашей работы в ООН. Язык вражды может приводить к разрушительным последствиям для сообществ и отдельных людей», — заявил специальный советник главы ООН по предупреждению геноцида Вайриму Ндерит.

Авторы резолюции осудили любую пропаганду ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, независимо от того, используются ли для этого печатные, аудиовизуальные или электронные средства, социальные сети или любые иные средства. Они призвали все страны бороться с «инфодемией» для построения более здорового, равноправного, справедливого и жизнестойкого мира.