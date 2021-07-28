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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 39 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Ганди, Тулебердиева, Васильева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Щербет);
  • 9.00-13.30 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Арча-Бешик, Тогуз-Тутун);
  • 9.00-17.00 — отрезок улицы Лумумбы;
  • 9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 100;
  • 9.30-18.30 — улицы Салиевой, Джалиля, Жибек Жолу, Кантемировская, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Кок-Жар, переулок Кок-Жар);
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Виноградная);
  • 13.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шералиева).

У кого намечается той

Калича Умуралиева

Родилась 28 июля 1956 года. Директор муниципального предприятия «Городские парки».

Памятные даты

Появился город Кадамджай

Возник как поселок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28 июля 1938 года поселение при руднике «Кадамджай» Халмионского района преобразовано в одноименный рабочий поселок. В 1948-м переименован во Фрунзе. После распада СССР вновь стал Кадамджаем.

27 сентября 2012 года получил статус города районного значения.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В некоторых государствах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей является носителем вирусов гепатита В и С.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян Максим Аммосов

open.kg
Фото open.kg. Максим Аммосов

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937-го на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202137/
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