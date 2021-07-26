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Общество

Изменение миграционной политики ЕАЭС может отразиться на кыргызстанцах

«Изменение миграционной политики ЕАЭС может значительно отразиться на жизни трудовых мигрантов из Кыргызстана», — заявил сегодня эксперт Игорь Шестаков во время онлайн-конференции.

По его словам, с недавнего времени вступило в силу требование для мигрантов скачивать и пользоваться приложением «Путешествую без COVID-19», чтобы попасть в Россию.

«Год назад из Кыргызстана в Россию можно было вылететь на особых условиях. Сейчас мы видим, что можно без проблем купить билет в Москву, скачав специальные приложение. Это достаточно оперативная реакция на нынешние реалии. С ПЦР-тестом мы будем жить долго, скорее всего. Трудовая миграция у нас осталась в трендах и те шаги, которые предпринимаются, очень актуальны», — отметил Игорь Шестаков.

Эксперт также напомнил, что по сравнению с прошлым годом уровень денежных переводов вырос на 41 процент.

«Это говорит о том, что процессы трудовой миграции не просто стабилизировались, а вышли в новую, постпандемическую реальность», — заключил Игорь Шестаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202118/
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