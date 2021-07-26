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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 194,1 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 573 тысячи 120 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 194 миллиона 104 тысячи 829 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 443 тысячи 527), Индии (31 миллион 371 тысяча 901), Бразилии (19 миллионов 688 тысяч 663), Франции (6 миллионов 56 тысяч 388), России (6 миллионов 49 тысяч 215), Великобритании (5 миллионов 723 тысячи 397), Турции (5 миллионов 601 тысяча 608), Аргентине (4 миллиона 846 тысяч 615), Колумбии (4 миллиона 727 тысяч 846), Италии (4 миллиона 317 тысяч 415), Испании (4 миллиона 280 тысяч 429) и Германии (3 миллиона 763 тысячи 18).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 158 тысяч 469. За трое суток показатель вырос на 23 тысячи 210 человек. В том числе в США всего скончались 610 тысяч 891 человек, Бразилии — 549 тысяч 924, Индии — 420 тысяч 551, Мексике — 238 тысяч 424, Великобритании — 129 тысяч 446, Италии — 127 тысяч 949 и России — 151 тысяча 352.

В Кыргызстане зарегистрировали 158 тысяч 210 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 588 тысяч 856, Узбекистане — 124 тысячи 290, Таджикистане — 14 тысяч 592.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202080/
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