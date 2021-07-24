20:54
USD 84.26
EUR 99.21
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Новая напасть: в Британии выявлена очередная мутация коронавируса

Медики из Агентства общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили у британцев новую мутацию коронавируса. Об этом сообщает Mirror

По ее данным со ссылкой на специалистов, на сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу.

Сейчас специалисты PHE проводят анализ нового варианта COVID-19. Пока нет доказательств, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными.

«PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса», — пишет издание.

В июле ученые выяснили, что индийский штамм (его еще называют штамм дельта) является более опасным, чем британский.

Количество стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса дельта, выросло до 111, сообщала ВОЗ.

Индийский штамм дельта не зарегистрирован в Кыргызстане, ранее сообщал директор Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Омор Касымов.

  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202040/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе детские сады закрыты на карантин. Родители требуют открыть их
COVID-19. В женской колонии у 22 осужденных заподозрили коронавирус
COVID-19. Ученые нашли объяснение, почему штамм дельта стремительно заражает
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился 31 медработник
Коронавирусом болеют 19 тысяч 203 человека, 1 тысяча 409 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 11 человек
В КР выявили 1 147 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 156 152
COVID-19. Израиль внес Кыргызстан в список стран, запрещенных для посещения
Более 1,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в Токио в день открытия Олимпиады
Почти у трети переболевших COVID-19 может возникнуть риск тромбозов
Популярные новости
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
В&nbsp;Кыргызстане почти на&nbsp;четверть увеличилась заболеваемость пневмонией В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией
Бизнес
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
24 июля, суббота
20:43
Новая напасть: в Британии выявлена очередная мутация коронавируса Новая напасть: в Британии выявлена очередная мутация ко...
20:42
Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки
20:22
В Таласе детские сады закрыты на карантин. Родители требуют открыть их
19:47
Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из политики
19:40
COVID-19. В женской колонии у 22 осужденных заподозрили коронавирус