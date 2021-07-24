Новая напасть: в Британии выявлена очередная мутация коронавируса

Медики из Агентства общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили у британцев новую мутацию коронавируса. Об этом сообщает Mirror

По ее данным со ссылкой на специалистов, на сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу.

Сейчас специалисты PHE проводят анализ нового варианта COVID-19. Пока нет доказательств, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными.

«PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса», — пишет издание.

В июле ученые выяснили, что индийский штамм (его еще называют штамм дельта) является более опасным, чем британский.

Количество стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса дельта, выросло до 111, сообщала ВОЗ.

Индийский штамм дельта не зарегистрирован в Кыргызстане, ранее сообщал директор Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Омор Касымов.