Боорсоки и чак-чак. Кыргызстан участвует в международной выставке в Южной Корее

Посольство Кыргызстана в Южной Корее участвует в ежегодной международной выставке Import Goods Fair 2021. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Фото посольства Кыргызстана в Южной Корее . Продукция из Кыргызстана

По его данным, на выставке дипмиссия презентует экспортный потенциал Кыргызстана. При содействии Министерства экономики и финансов доставили отечественную продукцию: мед, шоколад и нугу, натуральные комплексные витамины (БАДы), бальзамы и эликсиры на основе трав, войлочные товары, а также текстильные изделия.

Посетителям предлагается продегустировать мед с кыргызскими боорсоками и чак-чак.

В рамках выставки посольство также рассказывает о туристических возможностях Кыргызстана, в частности показывает видеоролики и распространяет буклеты.