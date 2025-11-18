13:41
Россия экспортировала в Кыргызстан продукцию на более чем $398 миллионов

РФ за 8 месяцев этого года экспортировала в Кыргызстан продукцию агропромышленного комплекса на сумму более чем $398 миллионов. Это на 13 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает портал «Зерно онлайн» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Отмечается, что в 2024 году РФ экспортировала в КР более 760 тысяч тонн продовольствия почти на $560 миллионов. Основная доля пришлась на пшеницу и шоколадные кондитерские изделия (по 11 процентов). Доля мучных кондитерских изделий в общем объеме поставок составила 10 процентов, подсолнечного масла и сахара — по 6 процентов.

В сообщении указано, что в 2024 году доля сельского хозяйства в ВВП Кыргызстана составила 8,6 процента.
