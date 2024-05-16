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Общество

Поставки продукции военного назначения будут контролировать Кыргызстан и Россия

Соглашение между Россией и Кыргызстаном о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения вступило в силу. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Как отмечается в документе, сторона, «поставившая в рамках договора продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием».

«Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках договора между РФ и КР о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года, подписанное 16 августа 2022-го, вступило в силу 9 апреля 2024 года», — подчеркивается на портале.

В документе говорится, что сторона, «поставившая в рамках договора продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием».

В августе 2022-го Россия и Кыргызстан заключили соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Документ вступил в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294087/
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