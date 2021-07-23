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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Израиль внес Кыргызстан в список стран, запрещенных для посещения

С 23 июля расширен список «красных» и «оранжевых» стран, посещение которых из-за эпидемии коронавируса запрещено или ограничено для граждан Израиля. Об этом сообщает News.ru.

По его данным, запрещены к посещению для израильтян Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания и Кыргызстан.

В красный список власти государства также добавили Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию (решение вступит в силу 30 июля).

Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям. После возвращения из этих стран вакцинированные должны сдать тест на коронавирус и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата.

Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение семи дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день.

Напомним, ранее Кыргызстан установил перечень государств, в отношении которых вводится безвизовый режим сроком до 60 дней. В него входит и Израиль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201920/
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