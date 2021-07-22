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Общество

Как жить на чужбине. В Москве проведут однодневные курсы для мигрантов

В Москве проведут однодневные курсы для мигрантов. Об этом сообщают российские правозащитники.

По их словам, бесплатная «Школа мигранта» состоится 25 июля, в воскресенье, с 12.00 до 18.00 по московскому времени. Адрес: улица Казакова, 8, четвертый этаж, офис № 5.

Мигрантов научат разговаривать с полицией, снимать жилье, оформлять документы, легально устраиваться на работу, правильно вести себя при проверке миграционной службой, защищаться в суде и пересекать границу.

Желающих просят написать в WhatsApp/Telegram по номеру +79031666780.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201803/
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