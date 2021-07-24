Постройка XIX века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы

Фото из личного архива Усонбая Мамасабирова

В селе Кыштут Баткенского района в саду 66-летнего Усонбая Мамасабирова стоит старинная каменная баня. Ее возраст — 175 лет. Построил ее прадед нынешнего владельца. Попариться сюда приезжали не только из близлежащих баткенских сел, но также из Узбекистана и Таджикистана.

Историю уникального строения 24.kg рассказал Усонбай Мамасабиров.

Молдо, эшен и олуя

Эту баню построили в 1846 году. Руководил ее возведением житель села Кыштут Жапаркул-молдо.

«Мой прадед Жапаркул-молдо был грамотным человеком. Он получил образование с помощью одного из представителей Кокандского ханства, Нарбото-бия, у религиозных наставников. Естественно, он хорошо знал арабский язык и ислам. Поэтому односельчане называли его «эшен» (высоконравственный человек и духовный наставник) и «олуя» (человек, который умеет предвидеть будущее)», — рассказывает Усонбай Мамасабиров.

Жапаркул-молдо открыл в селе медресе. Обучал местных детишек арабской грамматике. Приучал их стремиться к чистоте — как внутренней, так и внешней.

Именно он построил у себя в саду баню — первую не только в селе, но и в целом регионе. А может, и во всей Ферганской долине.

Фото Азамата Бейшенбаева

«В баню приходили не только дети, обучающиеся в медресе, но и взрослые. Многие специально приезжали из Таджикистана и Узбекистана. Мой прадед встречал их, топил баню, после поил чаем и рассказывал про религию, про жизнь, мир. Ведь Жапаркул-молдо был человеком очень широкого кругозора», — говорит правнук.

Уникальное строение

Прадед Усонбая Мамасабирова явно обладал и архитектурными способностями. В его бане продумана каждая деталь.

При ее строительстве использовались камни и известь. Получилось строение почти 7 метров длиной и 3 метра шириной. Венчают его два больших купола женского и мужского залов.

Фото Азамата Бейшенбаева

Каждое отделение бани состоит из двух комнат — парилки и умывальни — и может вместить разом до шести человек.

Фото из личного архива Усонбая Мамасабирова

«В этой бане все продумано. Например, купольная форма крыши в умывальне предусмотрена, чтобы вода с потолка не капала на человека. Кроме этого, сделан теплый пол. Сам он цементный, но под ним проходят трубы, идущие от печки. Внутри еще был большой казан для горячей и холодной воды», — рассказывает Усонбай Мамасабиров.

Фото Азамата Бейшенбаева

Пока туристам не известна

Сейчас внутри бани ничего не осталось — все оснащение утеряно. Ведь ее не топили более полувека. В 60-годы прошлого столетия она еще принимала людей: сюда приходили работники местного колхоза после трудного дня на поле. Будучи мальчишкой, Усонбай Мамасабиров успел научиться топить баню. А потом в селе появились другие блага цивилизации, и баню забросили.

Два года назад семья Мамасабировых решила восстановить историческое здание. Уже отреставрирована ее наружняя часть.

«Туристы к нам пока не приезжают, хотя местность у нас историческая. Только местная молодежь интересуется. Правда, как-то раз были гости из Германии. Долго все фотографировали — им очень понравилось. Я очень хочу, чтобы работа моего прадеда не была забыта», — говорит он.

Могила Жапаркула-молдо находится тоже неподалеку — в том самом саду, где почти два века назад была построена первая в регионе баня.