Общество

Жалобы на дым: мэрия проверяет столичные сауны и частные дома

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека начала рейды по проверке бань и саун на предмет сжигания запрещенных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По обращению горожан проверена баня, расположенная на улице Садыгалиева. Инспекторы установили, что при топке используется твердое топливо.

Кроме того, по жалобе жителя столицы проведена проверка частного дома на улице Чагая в селе Нижняя Ала-Арча. Нарушений экологических норм и фактов сжигания запрещенных предметов не выявлено.

Муниципальная инспекция напомнила, что сжигание резины, пластика, швейных отходов и других запрещенных материалов категорически недопустимо.

За подобные нарушения предусмотрен штраф от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов согласно части 3 статьи 115 Кодекса о правонарушениях, независимо от формы собственности объекта.
