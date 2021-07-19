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Общество

Федерация мигрантов России проведет международный конкурс красоты. Условия

Федерация мигрантов России проведет в Москве второй международный конкурс красоты и таланта «Мисс ФМР 2021». Об этом 24.kg сообщили в организации.

Федерации мигрантов России
Фото Федерации мигрантов России

По данным подготовительного комитета, цель проекта — познакомить зрителей с многонациональным разнообразием представительниц прекрасного пола, проживающих на территории России.

Конкурс будет состоять из четырех этапов:

  • прием заявок с 15 июля до 1 сентября 2021 года;
  • онлайн-голосование на сайте за выход в полуфинал (50 участниц);
  • онлайн-голосование на сайте за выход в финал (10 участниц);
  • финальная церемония.

9 октября 2021 года в Москве состоится торжественный финал конкурса красоты и таланта, в ходе которого жюри определит «Мисс ФМР 2021» и «Вице-Мисс ФМР 2021».

Прием заявок проводится на сайте http://miss.fmr-online.ru.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201553/
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