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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 июля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 53 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Ашар), «Арча-Бешик» (улицы Арча-Бешик, Южная магистраль), отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого, Шевченко, 55;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Токольдош, Октябрьской, Токтоналиевой; 12-й микрорайон, 62-69;
  • 9.30-19.00 — улицы Суюмбаева, 16, 18, Герцена, 49, Токтогула, 37.


21-23 июля не будет газа:

  • в районах, ограниченных улицами Ахунбаева, Гшлиессера, Шакирова, проспектом Айтматова; Северо-Ипподромной, Толстого, Термечикова, Садырбаева;
  • на лице Толстого, 51, 53/1, 55, 57, 59, 61, 61а.

У кого намечается той

Эрлан Абдылдаев

Родился 21 июля 1966 года в городе Алма-Ате. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в ФРГ, Норвегии, Дании, Швеции, Святом Престоле и Польше.

Мурат Рамонов

Родился 21 июля 1990 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Интервью журналиста 24.kg со спортсменом можно прочитать по ссылке.

Памятные даты

Человек впервые ступил на поверхность Луны

21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Им стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11».

Экипаж корабля состоял из трех астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, ее целью было совершить посадку на спутнике Земли и успешно вернуться обратно. В ходе миссии командный корабль остался на орбите, а двум астронавтам — Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину  предстояло в летательном модуле совершить посадку, собрать образцы лунного грунта, сфотографироваться и установить несколько приборов.

О полете на Луну писали много. Мы предлагаем посмотреть мультипликационный фильм 1953 года, снятый за несколько лет до первого полета человека в космос.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Иван Гальченко

open.kg
Фото open.kg. Иван Гальченко

Родился 21 июля (по другим данным 2 августа) 1880 года в селе Бондари Полтавской губернии. Живописец и художник театра. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1955). Член Союза художников Киргизской ССР (1937).

В Киргизии жил с 1936 года. С 1936 по 1940 год оформил около 20 спектаклей в Русском драматическом театре. С 1940-го работал как живописец. Творил с Чуйковым и Игнатьевым. Один из основателей школы художеств Киргизской ССР. Много сил и энергии отдавал воспитанию молодых авторов как педагог Фрунзенского училища.

www.babichev-domme.blogspot.com
Фото www.babichev-domme.blogspot.com

Из 92 прожитых лет 70 посвятил изобразительному искусству, 35 — ставшей ему родной Киргизии.

Умер 6 августа 1971 года. Похоронен в городе Фрунзе.

Родился Герой Советского Союза Иван Гришин

из интернета
Фото из интернета. Герой Советского Союза Иван Гришин

В 1918 году в селе Васильевка Аламединского района родился Герой Советского Союза Иван Гришин.

Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Польши, боях в Германии. К апрелю 1945-го Иван Гришин командовал пулеметной ротой 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина.

23 апреля 1945 года Гришин одним из первых переправился через реку Шпрею в предместье Берлина и со своей ротой захватил плацдарм на западном берегу реки, что способствовало успешной переправе остальных советских подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Иван Гришин удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 13 декабря 2006 года.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201549/
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