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Общество

В некоторых районах Бишкека не будет природного газа: ремонтные работы

Компания «Газпром Кыргызстан» информирует, что с 21 по 23 июля будут проводиться ремонтные работы на подземных газопроводах низкого давления, расположенных на пересечении улиц Ташкумырская и Токтоналиева, а также по Толстого, 126.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в следующих районах, ограниченных улицами:

  • Ахунбаева, Гшлиессера, Шакирова, проспектом Мира; 
  • Северо-Ипподромная, Толстого, Термечикова, Садырбаева;
  • Толстого, 51, 53/1, 55, 57, 59, 61, 61а.

В целях обеспечения безопасности работы будут проводиться с отключением газопровода низкого давления.

«Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.

  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201546/
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