В некоторых районах Бишкека не будет природного газа: ремонтные работы

Компания «Газпром Кыргызстан» информирует, что с 21 по 23 июля будут проводиться ремонтные работы на подземных газопроводах низкого давления, расположенных на пересечении улиц Ташкумырская и Токтоналиева, а также по Толстого, 126.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в следующих районах, ограниченных улицами:

Ахунбаева, Гшлиессера, Шакирова, проспектом Мира;

Северо-Ипподромная, Толстого, Термечикова, Садырбаева;

Толстого, 51, 53/1, 55, 57, 59, 61, 61а.

В целях обеспечения безопасности работы будут проводиться с отключением газопровода низкого давления.

«Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.