Ученые из Китая опровергли искусственное происхождение COVID-19: исследование

Китайские ученые установили, что происхождение коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно — в лаборатории. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science China Life Sciences.

Более 20 китайских ученых и британская исследовательница, работающая в КНР, провели свои научные изыскания и пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение. В качестве доказательства ученые использовали теорию эволюции и связанные с ней идеи.

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Они отмечают, что коронавирус очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода, пишут специалисты.

До вспышки COVID-19 вирус, как представляется, претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что и привело к такой его степени адаптивности, но пока неясно, как именно это произошло.

«SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения SARS-CoV-2 необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига», — говорится в статье.

Отмечается, что утверждения о «неприродном происхождении» коронавируса — весьма спорные.

«Пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека... было бы продуктивнее сосредоточиться на естественных процессах, связанных с происхождением SARS-CoV-2», — сообщается в публикации.

Ранее израильские ученые из лаборатории по изучению летучих мышей при университете Тель-Авива выяснили, что версия о заражении коронавирусом от рукокрылых является вымыслом.