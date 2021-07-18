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Общество

Каннский кинофестиваль объявил победителей

В Каннах озвучены имена лауреатов традиционного и престижного кинофестиваля. Жюри во главе со Спайком Ли назвало своих фаворитов.

Французский режиссер и сценарист Джулия Дюкорно была удостоена главной награды — «Золотой пальмовой ветви» — за фильм «Титан».

Гран-при Каннского фестиваля получили две картины — «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена и «Герой» иранца Асгара Фархади.

Лучшим режиссером признан француз Леос Каракс, представивший мюзикл «Аннетт».

Приз за лучший сценарий присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину «Сядь за руль моей машины».

Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил американский актер Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме «Нитрам».

Норвежская актриса Ренате Рейнсве получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Худший человек на свете».

Итальянский кинорежиссер Марко Беллоккьо удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви».

В основной программе Каннского кинофестиваля в этом году участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Оператор фильма «Петровы в гриппе» Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии кинофестиваля.

А российский режиссер Кира Коваленко с фильмом «Разжимая кулаки» получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201519/
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