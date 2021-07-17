NASA предупредило о рекордных наводнениях из-за изменения орбиты Луны

Предполагаемые изменения орбиты Луны могут стать причиной глобальных наводнений на Земле, которые ранее не происходили. Об этом сообщают сотрудники NASA и Гавайского университета. Результататы научной работы опубликованы в журнае Nature Climate Change.

Согласно сведениям ученых, данные природные катаклизмы, по всей вероятности, могут случиться после 2030 года, а их последствия будут разрушительными для инфраструктуры прибрежных городов Соединенных Штатов Америки.

В научной работе отмечено, что лунное колебание представляет собой естественное явление. Орбита спутника нашей планеты изменяется каждые 18,6 года, оказывая влияние на периоды как более высоких, так и более низких приливов. Впервые оно было описано в 1728 году и не представляет опасности само по себе.

Но, по мнению американских специалистов, на этот раз «колебание» Луны имеет куда больше причин для беспокойства, чем обычно. Эксперты связывают это с повышением уровня Мирового океана в связи с глобальным потеплением.

Июль 2021 года стал рекордным по количеству природных катаклизмов в Европе. Во многих странах зафиксированы наводнения. Например, около 1 тысячи 300 человек считаются пропавшими без вести в районе Арвайлер на западе Германии после наводнения. Об этом сообщают зарубежные СМИ. По их данным, более 110 погибли.