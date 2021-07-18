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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакль и благотворительная ярмарка

20 июля. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и с отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.

21-23 июля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

21-23 июля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 июля — 18 августа. Выставка Таланта Огобаева

В экспозиции представлены более 30 живописных натюрмортов известного художника.

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

21 июля. Благотворительная ярмарка

10 процентов от выручки передадут Общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

22 июля. Кинопремьеры

«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» (фантастика, боевик). Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился — дом. Однако когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

«Время» (триллер). Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

«Цензор» (ужасы). Британия 1980-х. Чопорная Инед работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей. Однажды очередной фильм напоминает ей о событиях собственного прошлого, а играющая в нем актриса кажется очень похожей на ее пропавшую сестру.

«Красотка на взводе» (боевик). Вышибала Линди плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьет ее током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы.

23 июля. Вечер медитаций Picnic Drum

В программе медитация, танцы, игра на бубнах и других ударных инструментах, травяной чай, запеченная картошка, костер. Запись по телефону 0700335236.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201481/
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