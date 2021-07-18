Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакль и благотворительная ярмарка

20 июля. Спектакль «Уя» («Гнездо»)
В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и с отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.
Мастерская «705», 19.00.
21-23 июля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
21-23 июля. Выставки кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»
В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
19 июля — 18 августа. Выставка Таланта Огобаева
В экспозиции представлены более 30 живописных натюрмортов известного художника.
«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.
21 июля. Благотворительная ярмарка
10 процентов от выручки передадут Общественному объединению «Мастерская онкопациентов».
Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.
22 июля. Кинопремьеры
«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» (фантастика, боевик). Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился — дом. Однако когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.
«Время» (триллер). Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.
«Цензор» (ужасы). Британия 1980-х. Чопорная Инед работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей. Однажды очередной фильм напоминает ей о событиях собственного прошлого, а играющая в нем актриса кажется очень похожей на ее пропавшую сестру.
«Красотка на взводе» (боевик). Вышибала Линди плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьет ее током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы.
23 июля. Вечер медитаций Picnic Drum
В программе медитация, танцы, игра на бубнах и других ударных инструментах, травяной чай, запеченная картошка, костер. Запись по телефону 0700335236.