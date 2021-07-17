Сотрудники аппаратов местных судов потребовали поднять им зарплату. Об этом они написали в социальных сетях.

На официальной странице Верховного суда в Facebook появилась публикация о том, что началось трехдневное обучение пресс-секретарей высшего судебного учреждения. Под постом сотрудники аппаратов судов начали жаловаться на размер заработной платы.

По словам заведующей отделом Таласского областного суда Турдаим Бекембаевой средняя зарплата сотрудников аппарата местных судов составляет 6-8 тысяч сомов. «Как сами судьи наши признают, работники аппарата местных судов, то есть мы, — основной рычаг их работы. Пожалуйста, уделите этому внимание. На сегодня средняя зарплата составляет 6-8 тысяч сомов в месяц, это мизер. И кроме заработной платы для нас ничего не предусмотрено (квартальные премии, тринадцатая зарплата, сэкономленные средства в конце года и так далее)», — написала Турдаим Бекембаева.

Атай Тынарбеков возмутился тем, что в Жогорку Кенеше не подняли вопрос повышения заработных плат сотрудникам судебной системы. «Было заседание ЖК по судебной системе, и никто не поднял вопрос повышения зарплаты сотрудникам, почему не поднимают такие острые вопросы? Сотрудники не раз обращались с письмами о повышении зарплаты, безрезультатно. Хотя зарплата в Верховном суде у сотрудников в среднем 25 тысяч плюс премии, компенсации и прочее», — написал он.

На жалобы работников в комментариях отреагировала пресс-служба Верховного суда.

«Вопрос увеличения заработной платы государственных служащих аппаратов судов всегда стоял остро, поскольку большой объем работы по обеспечению деятельности судей ложится именно на работников аппаратов судов. В целях стимулирования работы сотрудников аппаратов судов Верховным судом ведется объемная работа с исполнительной ветвью власти. Рассматривается вопрос поэтапного повышения заработной платы сотрудников органов судебной системы», — заключили там.