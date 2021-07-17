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Общество

Бишкекские артисты выступили на VI Всемирной фольклориаде

Бишкекские артисты выступили на VI Всемирной фольклориаде CIOFF в Уфе (Россия). Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, город представляли вокально-хореографический ансамбль «АДИС» и фольклорный ансамбль «Нур» детской школы искусств № 4, а также представитель молодежного сектора CIOFF Кыргызстан, дизайнер, мастерицы-рукодельницы, которые показали декоративно-прикладное искусство Кыргызстана.

«Наши артисты продемонстрировали программу, включающую в себя отрывок из эпоса «Манас», состоялся показ кыргызской этномоды «Умай эне» от известного дизайнера Ивана Корнилова, а также национальные танцы и мелодии, в их числе «Маш ботой», «Сарынжы бокой», «Кыргыз жолу», любимый всеми танец «Кара жорго» и многие другие», — отметили в мэрии.

Участники выступили не только в столице Башкортостана, но и в пяти муниципалитетах восточного фестивального округа. Помимо концертов, организаторы приготовили для гостей выставки, мастер-классы, работу различных интерактивных площадок, костюмированные парады участников.

«В Национальном музее Башкортостана на выставках «Маски народов мира» и «Музыкальные инструменты народов мира» был достойно представлен и кыргызский музыкальный инструмент комуз», — добавили в мэрии.

«Следует отметить, что наша страна первой из стран Центральноазиатского региона вошла в данную организацию как полноправный член. Это раскрывает новые возможности для национальных коллективов, музыкантов, танцоров, ремесленников, художников и представителей других творческих профессий, работающих в системе фольклорного искусства», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201421/
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