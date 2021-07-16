20:50
USD 84.76
EUR 100.44
RUB 1.14
Общество

В Беларуси проходят массовые обыски в офисах журналистов и правозащитников

В Беларуси проходят массовые обыски у журналистов, в том числе «Радио Свобода» и «Белсата». Как сообщают зарубежные СМИ, многие из журналистов были задержаны, что им вменяют — пока неясно.

В офис «Радио Свобода» в Минске силовики выломали дверь с помощью лома, предварительно вырвав камеры видеонаблюдения на этаже. Из офиса начали изымать технику.

Следственные действия с утра 16 июля также проходят у журналистов в Гомеле, Гродно, Витебске, отмечает белорусская служба «Свободы».

Массовые обыски у журналистов и правозащитников и их задержания продолжаются в Беларуси несколько дней. По данным правозащитного центра «Весна», за один день были проведены не менее 50 обысков.

Задержаны более десятка человек. Отмечается, что обстоятельства связаны с возбужденным в марте уголовным делом по статье об «организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201411/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Пресс-конференция Камчыбека Ташиева: журналистов некоторых СМИ не пустили
Скончался бывший директор государственного ИА «Кабар» Станбек Усупов
Не понравился вопрос. Глава Чуйской области выгнал журналиста из своего кабинета
Садыр Жапаров написал письмо премьеру Великобритании
Скандал с матчеством. Журналистов на судебное заседание не впускают
Международная конференция LAMPA по дата-журналистике прошла онлайн
За воспрепятствование деятельности журналиста могут наказать лишением свободы
Совершенствование УК КР. Норму о защите СМИ перенесли в Кодекс о правонарушениях
За воспрепятствование деятельности журналистов хотят наказывать только штрафом
Чолпонбек Абыкеев стал советником главы кабинета министров
Популярные новости
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД
Скандал в&nbsp;ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
Драка в&nbsp;Москве. Посольство Кыргызстана в&nbsp;РФ призывает не&nbsp;поддаваться провокациям Драка в Москве. Посольство Кыргызстана в РФ призывает не поддаваться провокациям
Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на&nbsp;Иссык-Куле Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на Иссык-Куле
Бизнес
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
16 июля, пятница
20:46
Нарушителям ПДД в Бишкеке за полгода выписали штрафы на 214 миллионов сомов Нарушителям ПДД в Бишкеке за полгода выписали штрафы на...
20:23
В Россию из Кыргызстана пытались провезти 21 тонну подкарантинной продукции
20:06
В Беларуси проходят массовые обыски в офисах журналистов и правозащитников
19:46
В Ала-Букинском ИВС задержанных держат больше положенного срока
19:30
Цифра дня. 166,4 миллиона сомов выделили на компенсации медикам за июнь