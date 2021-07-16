В Беларуси проходят массовые обыски в офисах журналистов и правозащитников

В Беларуси проходят массовые обыски у журналистов, в том числе «Радио Свобода» и «Белсата». Как сообщают зарубежные СМИ, многие из журналистов были задержаны, что им вменяют — пока неясно.

В офис «Радио Свобода» в Минске силовики выломали дверь с помощью лома, предварительно вырвав камеры видеонаблюдения на этаже. Из офиса начали изымать технику.

Следственные действия с утра 16 июля также проходят у журналистов в Гомеле, Гродно, Витебске, отмечает белорусская служба «Свободы».

Массовые обыски у журналистов и правозащитников и их задержания продолжаются в Беларуси несколько дней. По данным правозащитного центра «Весна», за один день были проведены не менее 50 обысков.

Задержаны более десятка человек. Отмечается, что обстоятельства связаны с возбужденным в марте уголовным делом по статье об «организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».