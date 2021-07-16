В Бишкеке создадут электронную базу данных зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, программа электронной инвентаризации появится по инициативе муниципалитета и общественного фонда «Арча».

«Цель — разработка и внедрение комплекса программных средств, обеспечивающих автоматизацию рабочих процессов по использованию данных учета при разработке программ озеленения, восстановления зеленых насаждений, мониторинг состояния, проведение в необходимых случаях профилактических мероприятий по уходу за ними», — отметили в мэрии.

Накануне в Бишкекзеленхозе прошло первое занятие по обучению озеленителей данной программе.

«Теперь у зеленых насаждений города появятся своеобразные «медицинские карточки». Мастера и агрономы каждого района будут вносить данные о количестве, геолокации, видах, орошаемости и состоянии тех или иных деревьев. Благодаря программе сотрудники «Зеленхоза» в последующем смогут заблаговременно вычислить сумму средств, необходимых для их ухода и лечения», — отметили в мэрии.

В дальнейшем информацию о зеленом фонде столицы сможет посмотреть любой желающий, установив программу «Зеленый Бишкек» на смартфон.