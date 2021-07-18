Приграничный Баткен сегодня. Что отстроили за 2,5 месяца

Власти Кыргызстана обещали до 1 сентября восстановить все дома и объекты, разрушенные во время приграничного конфликта с Таджикистаном.

Тогда в Баткенской области пострадали 11 сел, разрушены 120 домов и 84 социальных объекта, в том числе школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Общий ущерб составил 1 миллиард 300 миллионов сомов.

По некоторым данным, 700 человек продолжают жить в палатках и у родственников.

24.kg поинтересовалось у местных жителей, как идут восстановительные работы в регионе.

Максат

Больше других пострадало село Максат Лейлекского района. За три дня полностью сгорели 89 домов, детский сад, пункт милиции, здание сельской управы, пострадала школа.

Восстановление жилых домов в селе финансирует Турция. А детский сад строит ассоциация «Дордой».

По словам местных жителей, на 16 июля 2021 года активно возводится 25 домов.

«Уже подняли стены, где-то даже сделали крышу и перешли к внутренней отделке», — сообщили местные жители.

В остальных 65 домах пока только залили фундамент.

«Глава области три дня провел в Лейлекском районе. Он привлек дополнительные строительные бригады. Если раньше работало пять-шесть, то сейчас 40» , — сообщили в представительстве кабмина в Баткене.

Сада

В Лейлекском районе также пострадали дома, магазины, АЗС, погранзаставы в селах Арка, Борбордук, Интернационал и Сада.

Фото 24.kg . Село Сада Лейлекского района Баткенской области

В селе Сада подожгли девять домов. За 2,5 месяца для новых зданий успели только залить фундамент.

Сейчас строительство домов приостановлено. Жители, оставшиеся без крова, продолжают жить у родственников или в сараях.

Правда, по словам местных жителей, построили дорогу Сада — Раззаков протяженостью 1,2 километра и подключили линию электропередачи из Кыргызстана.

«Раньше мы получали электроэнергию с Таджикистана, теперь берем кыргызское электричество. Мы этому очень рады», — рассказали местные жители.

Кок-Терек

В Баткенском районе пострадали села Кызыл-Бел, Достук, Кок-Таш, Уч-Добо, Кок-Терек и Ак-Сай. В Кок-Тереке были дотла сожжены все 17 домов.

По словам главы села Улана Мамбетова, уже залиты фундаменты для новых домов.

«Сейчас делают стяжку. Потом привезут готовые дома. Думаю, к сроку успеют», — сказал он.

Чет-Добо







Это новое село расположено рядом с городом Баткеном. Здесь выделили два гектара земли под строительство 36 домов. Они предназначены для семей, потерявших родных и близких во время вооруженного конфликта на границе. Здесь уже полностью готовы коробки зданий.