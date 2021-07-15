Отмену бесплатной парковки у аэропорта «Манас» признали нарушением

Государственное агентство антимонопольного регулирования выдало предостережение ЗАО «Компания Манас Менеджмент» по поводу отмены бесплатных минут нахождения на парковке аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе изучения вопроса Госагентством установлено, что в действиях ЗАО «Компания Манас Менеджмент» усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. В связи с чем Госагентство выдало предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт «Манас» прокомментировали ситуацию с привокзальной парковкой.

По ее данным, парковка с автоматизированной парковочной системой находится на аутсорсинге и по правилам договора тарифы устанавливает аутсорсинговая компания. ОАО «МАМ» не влияет на ценовую политику и ценообразование.

По информации арендуемой компании, на сегодняшний день тарифы остаются прежними — 60 сомов в час, первые 15 минут бесплатные и 360 сомов в сутки. А с 20 июля 2021 года 15-минутная бесплатная тарификация отменяется.