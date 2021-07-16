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Общество

В Кыргызстане снова хотят запретить называть алкоголь именами героев «Манаса»

В Кыргызстане снова хотят запретить называть алкоголь именами героев «Манаса». Соответствующие поправки в Закон «Об эпосе «Манас» и Кодекс о нарушениях вынесло на общественное обсуждение Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Как отмечается в справке-обосновании, кыргызстанцы остро и неоднозначно реагируют на использование терминов трилогии в различных наименованиях «продукции, негативно влияющей на общественное сознание, как не соответствующее моральным, нравственным и духовно-эстетическим принципам общества и кыргызского народа».

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В Кыргызстане хотят запретить называть алкоголь именами героев эпоса «Манас»

Ведомство провело анализ регулятивного воздействия и выявило необходимость включения нормы, предусматривающей ответственность при применении трилогии «Манас» в алкогольной и табачной продукциях. По его результатам принято решение установить запрет на использование терминов «Манас», «Семетей», «Сейтек» в наименованиях алкогольной и табачной продукций.

Кроме того, для исключения возможности искажения понятий в Законе «Об эпосе «Манас» вводится понятийный аппарат.

«Сохранение и правильное восприятие эпоса «Манаса» как нематериального культурного наследия Кыргызстана, в которое еще входят обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные народами, сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными лицами в качестве части их нематериального культурного наследия являются одной из главных задач для всего народа и государства», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201281/
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