Афиша Бишкека на выходные: выставки и вечер поэзии

Выставки, ярмарки

17 июля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

17-18 июля. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

17 июля. Вечер французской поэзии

Вы не только услышите стихи в исполнении участников группы Big poem, но и узнаете о знаменательных событиях французской культуры.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

17 июля. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.