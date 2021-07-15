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Общество

АБР выделил Кыргызстану $35 миллионов для снижения риска оползней

Азиатский банк развития (АБР) выделил Кыргызстану $35 миллионов для снижения риска оползней. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, из выделенной суммы $23,5 миллиона составляют грант, $11,5 миллиона — кредит.

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«Это первый интегрированный и упреждающий проект АБР по снижению риска бедствий оползней. Он объединит инженерные, технологические и природосберегающие решения с планированием на уровне сообществ и наращиванием потенциала для обеспечения устойчивой безопасности при оползнях. Учитывая, что изменение климата, как ожидается, увеличит частоту оползней из-за более раннего таяния снега, таяния вечной мерзлоты и более интенсивных осадков, этот проект будет иметь жизненно важное значение для защиты сельских сообществ», — сказал старший специалист АБР по вопросам изменения климата Натан Риве.

Кыргызстан, особенно южные Джалал-Абадская и Ошская области, сильно подвержен оползням из-за характера осадков, геологии, почвенного покрова и высокой сейсмической активности.

Около 30 тысяч человек в 550 населенных пунктах подвергаются непосредственному риску оползней.

В рамках проекта будет создана система мониторинга оползней, сочетающая наблюдение на местах и на национальном уровне с использованием спутниковой радиолокационной технологии, которая будет опробована как пилотный проект для мониторинга смещений поверхности и анализа исторического движения склонов.

Кроме того, будет разработана гендерно-чувствительная национальная дорожная карта по управлению риском оползней, чтобы направлять будущие мероприятия в этом направлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201260/
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