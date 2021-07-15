Избиение ребенка на Иссык-Куле. ДУМК призывает к толерантности к другим религиям

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана прокомментировали избиение девятилетнего ребенка сверстниками в Иссык-Кульской области.

В муфтияте отмечают, что ислам защищает права всех народов и призывает их жить в мире и согласии.

«Религия призывает жить в дружбе. Религия также отвергает любые виды насилия. Духовное управление мусульман Кыргызстана критикует событие, произошедшее на спортивных сборах в Иссык-Кульской области и призывает мусульман не относиться так к представителям других религий», — говорится в сообщении.

В ДУМК также привели в пример изречение из хадиса. «Истинный мусульманин — это тот человек, от чьих слов и действий никто не страдал. Ислам призывает быть терпеливым, толерантным к другим религиям. По сей день во всех странах мусульмане с христианами жили в мире и согласии», — подчеркнули в муфтияте.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.