На кыргызско-казахском участке границы в очереди стоит 100 грузовых автомашин

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ сообщает, что обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.

Контрольно-пропускные пункты через госграницу функционируют в штатном режиме.

Уточняется, что в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 100 грузовых автомашин. Из них 30-40 порожние автомобильные контейнеровозы, остальные транспортные средства перевозят товары народного потребления, продукты питания.

Скопление грузовых транспортных средств на этом КПП связано с активизацией экономической деятельности и сезонным увеличением грузопотока.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что на кыргызско-казахстанском участке государственной границы функционируют семь автомобильных пунктов пропуска: «Ак-Жол-автодорожный», «Ак-Тилек-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Токмак-автодорожный» в Чуйской области, «Чон-Капка-автодорожный» в Таласской и «Каркыра-автодорожный» в Иссык-Кульской областях.

Пропуск грузовых транспортных средств осуществляется в пунктах пропуска «Ак-Тилек-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный», «Чон-Капка-автодорожный» и «Каркыра-автодорожный».

Порожние грузовые автотранспортные средства могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный». Пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляется через пункт пропуска «Каинды-железнодорожный».