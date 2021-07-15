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Общество

В ООН опасаются массового потока беженцев из Афганистана

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев опасаются массового потока беженцев из Афганистана. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что с января 2021 года свои дома были вынуждены покинуть примерно 270 тысяч афганцев. К настоящему времени общее число внутренних беженцев в стране превысило 3,5 миллиона. В последние недели в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации с безопасностью, и у многих семей нет другого выбора, нежели бежать в поисках безопасности.

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«Перемещенные гражданские лица сообщают УВКБ и его партнерским организациям о вооруженных столкновениях, случаях вымогательства со стороны негосударственных вооруженных групп и самодельных взрывных устройствах на основных дорогах. В районах, где идут бои, перестали работать службы социальной помощи, и люди теряют рабочие места», — поясняют в организации.

В ООН предупредили, что если не остановить нынешнюю вспышку насилия, то это приведет к дальнейшему перемещению внутри страны, а также к росту числа беженцев в соседние государства и за их пределы.

Около 90 процентов всех афганских беженцев (это более 2 миллионов человек) принимают Иран и Пакистан. Обе страны обеспечивают их защитой, медицинской помощью и услугами в сфере образования.

В заявлении говорится, что в настоящее время ощущается огромный дефицит гуманитарных ресурсов. Финансовый призыв УВКБ в связи с ситуацией в Афганистане, включая операции по оказанию помощи. Доноры выделили лишь 43 процента необходимой общей суммы — $337 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201134/
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