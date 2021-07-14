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Общество

Нехватка авиатоплива в аэропорту «Манас» все-таки есть. Подтверждает Nordwind

В международном аэропорту «Манас» действительно есть проблемы с топливом. Информацию об этом 24.kg подтвердили в авиакомпании Nordwind.

«В связи с ограничениями поставок авиакеросина в аэропорту «Манас» компанией «Интэк» мы были вынуждены совершить технические посадки на дозаправку в аэропорту казахстанского города Шымкента. Технические посадки в Шымкенте осуществлены по трем рейсам нашей авиакомпании: Тамчи — Ростов-на-Дону 12 июля, Бишкек — Казань 14 июля и Бишкек — Нижний Новгород 14 июля. Надеемся, поставщик топлива решит проблему, и мы продолжим выполнять рейсы без дозаправок», — сообщил представитель авиакомпании Данияр Искандеров.

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Отметим, что аналогичные проблемы наблюдаются и у других авиакомпаний, обслуживающихся у ОсОО «Интэк».

Однако пресс-служба международного аэропорта «Манас» продолжает настаивать на том, что дефицита топлива у ее дочерней компании нет.

Напомним, о сложившейся ситуации редакции ранее сообщили собственные источники. Они заметили, что нехватка горючего произошла из-за плохого менеджмента. В ОсОО «Интэк» не успели совершить новую поставку авиакеросина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201125/
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