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Общество

В посольстве КР в РФ рассказали о причинах массовой драки мигрантов в Москве

В посольстве Кыргызстана в Российской Федерации рассказали, из-за чего произошла массовая драка в Москве между таджиками и кыргызами.

По его данным, 10 июля в социальных сетях, в том числе через мессенджер WhatsApp, были распространены фото- и видеоматериалы, как группа молодых кыргызстанцев в карете скорой помощи с ножевыми ранениями доставлена в больницу.

Ранее в бильярдном клубе произошел инцидент, в ходе которого неустановленные лица нанесли ножевые ранения четырем гражданам КР.

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Участники происшествия были приглашены в посольство для дачи разъяснения по поводу случившегося. В целях предотвращения различных эксцессов потерпевшие обратились к кыргызстанцам с просьбой не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство РФ.

Несмотря на эти призывы, со стороны отдельных граждан началось активное обсуждение сложившейся ситуации. «В группах соцсетей неизвестные лица стали призывать собираться в районе метро «Кузьминки» в Москве, тем самым провоцируя межнациональный конфликт среди кыргызских и таджикских мигрантов», — говорится в сообщении посольства.

Для предотвращения столкновений между мигрантами данная информация в незамедлительном порядке была доведена до центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России. «Но, несмотря на приложенные усилия, между агрессивно настроенными группами мигрантов около полуночи произошло массовое столкновение. Всего в конфликт оказались вовлечены примерно 180 человек», — отметили в диппредставительстве.

Правоохранительными органами задержаны 103 участника конфликта, из них 72 гражданина Кыргызской Республики. Консул посольства КР в РФ выехал в полицейский участок для оказания юридической и иной поддержки задержанным гражданам страны.

«В целях предотвращения конфликтов на территории России посольством ведется активная информационно-разъяснительная работа среди граждан о нераспространении недостоверной и деструктивной информации», — заключили в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201097/
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