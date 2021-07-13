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Происшествия

Мигрантов, устроивших массовую драку в Москве, оштрафуют и депортируют из России

Участников массовой драки, произошедшей в Москве между мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана, оштрафуют и депортируют из России. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

«В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте. Иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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В отношении задержанных составили административные протоколы за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, режима пребывания в стране и мелкое хулиганство. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний. Идет доследственная проверка.

Напомним, накануне на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана.

По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. 103 человека задержаны полицией, двое госпитализированы. Причины конфликта выясняются.

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на случившееся и призвало соотечественников не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201013/
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