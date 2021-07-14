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Общество

43 сотрудника Налоговой службы наказаны по итогам проверки поступивших жалоб

В Государственную налоговую службу с начала года поступило 128 обращений и жалоб. Из них в письменном виде — 20 сообщений, по электронной почте — 92, на телефон доверия и горячую линию — 16. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Девять обращений содержали сведения о несоблюдении субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, 47 касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов, 72 — других различных вопросов. Все обращения рассмотрены в установленные сроки в соответствии с законодательством.

В ходе проверки жалоб по 20 заявлениям факты не подтвердились, по 24 подтвердились, три обращения находятся на стадии рассмотрения.

Наказаны 43 налоговика, в том числе понижены в должности — двое, строгий выговор получили 20 сотрудников, 11 — выговор, четыре — замечания, один — уведомление о неполном соответствии занимаемой должности, в отношении пятерых произведена ротация.

В ходе проверки сообщений о нарушении налогового законодательства со стороны налогоплательщиков факты подтвердились по двум жалобам, по пяти обращениям факты не подтвердились, одна находится на стадии рассмотрения, одна принята к сведению.

С начала года на личном приеме у руководства ГНС побывали 46 граждан, из них по личным вопросам — 21, вопросам налогового законодательства — 24, кадровым вопросам — 1.

В целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков работает телефон доверия 613189, горячая линия 0779613189 (Whatsapp), а также функционирует общественная приемная. Граждане могут обратиться в Налоговую службу в письменной, устной или электронной форме.

Пресс-служба отмечает, что любые поступившие жалобы и/или обращения ГНС берет на контроль, по результатам проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и контрольный закуп для принятия в последующем соответствующих мер в соответствии с законодательством КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201046/
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