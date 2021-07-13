В Баткене задержали 4 тонны винограда из Таджикистана

В Баткене задержали груз с виноградом из Таджикистана. Информацию 24.kg подтвердили в представительстве кабмина в регионе.

По их данным, 13 июля в 05.00 в селе Ак-Татыр дружинники задержали груз.

«Две грузовые машины направлялись с Лейлекского района в город Баткен. В них обнаружено 450 ящиков винограда. Водители назвали хозяином первой машины гражданина КР И.Насирова, второго они не знают. В данный момент мобильная группа силовых структур ведет работу», — сообщили в обладминистрации.

По словам представителей народной дружины, объем груза 4 тонны. Его передали управлению Таможенной службы в регионе.

Фото из интернета

Отметим, кыргызско-таджикская граница полностью закрыта после вооруженного нападения Таджикистана. Власти КР не раз заявляли, что до решения вопроса с границей Кыргызстан не откроет КПП.