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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. На закупки в 2020 году потратили 3,4 миллиарда сомов

Общая сумма закупок товаров, работ и услуг, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 за период с января по декабрь 2020 года, составила 3,452 миллиарда сомов. Об этом сообщил представитель «Альянса по продвижению гражданских инициатив» Бакытбек Сатыбеков.

По его данным, наибольшие суммы были потрачены на личное защитное снаряжение (31,86 процента), строительные работы и материалы (16,93 процента), медицинские препараты (13,86 процента).

При этом большинство закупок было осуществлено методом прямого заключения договора — 84,37 процента.

Представитель Transparency International Kyrgyzstan Антонина Хорошман отмечает, что применение метода прямого заключения договора финансово неэффективно. А в условиях продолжающегося режима ЧС и нынешнего экономического кризиса оно несет двойные риски — и денежный и коррупционный.

«Нам удалось вычленить небольшое количество тендеров по методу прямого заключения договора, где мы смогли сравнить цены. Наши наблюдения неутешительны. Получается, что в подавляющем большинстве цены по методу прямого заключения договора выше цен закупок, которые проводятся по тендеру. В некоторых даже в 2-3 раза выше, а также были равнозначны рыночным ценам», — заявила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200969/
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